Супергрибной сезон 10-летия: миколог сказал, где искать осенние грибы

В Москве и области продолжается супергрибной сезон, который впервые за 10 лет проходит непрерывно. Леса заполонили белые грибы, подосиновики, маслята, грузди.
Миколог Максим Дьяков рассказал aif.ru, сколько продлится грибной сезон, какие грибы сейчас можно встретить в лесу и почему 2025 год богат на урожай для «тихих» охотников.
Мощнейшая волна осенних опят.
Подмосковные леса из-за теплой погоды заполонили самые разные грибы — летние и осенние.
«В Подмосковье идет мощнейшая волна осенних опят. Начинают расти грузди — и черные, и белые. Также встречаются белые грибы», — отметил Дьяков.
Миколог рассказал, что сейчас в лесах встречаются как летние, так и осенние грибы. Так всегда происходит на стыке сезонов — одни уже начинают отходить, а другие — появляться.
«Сейчас стык лета и осени, поэтому еще идут летние грибы — белые, подосиновики, маслята. Но уже появляются и осенние — опята, белые и черные грузди», — сказал он.
Самые грибные места Московской области, сообщают любители тихой охоты, в 2025 году находятся в Истре (опята, белые грибы), Чехове (лисички, опята), Можайске (маслята, белые грибы), Коломне (грузди, рыжики, белые грибы), Серпухове (подосиновики, белые грибы).
Специалисты советуют искать грибы на лесных опушках, поскольку туда попадает больше света и тепла. Некоторые виды грибов, например подберезовики, хорошо растут на болотах.
С первыми морозами грибы исчезнут.
Любителям собирать грибы микологи советуют поторопиться, иначе есть риск пропустить супергрибной сезон этого года. Дьяков предупредил, что с первыми морозами грибы исчезнут.
Специалист отметил, что и количество грибов в лесу зависит от погодных условий.
«Как долго продлится грибной сезон — непредсказуемо. Пока более-менее тепло и влажная лесная подстилка грибы будут идти, как только ударят морозы или наоборот станет слишком сухо, то грибы закончатся», — отметил Дьяков.
В этом году любители собирать грибы заметили интересную особенность — грибной сезон шел непрерывно. Такое, по словам специалистов, бывает лишь раз примерно в 10 лет. Дьяков объяснил это подходящей для грибов погодой.
Синоптики сообщают, что ближайшая неделя обещает быть теплой — без резких температурных скачков. Кроме того, в конце сентября, вероятно, москвичи почувствуют приход второй волны бабьего лета.
Что будет с погодой дальше, как и с грибным сезоном, неизвестно.
Ранее миколог Дьяков рассказал, какими грибами чаще всего травятся любители тихой охоты.
При первых подозрительных симптомах после употребления грибов специалист посоветовал принять рвотные препараты.