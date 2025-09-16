Врач Поляков посоветовал отказаться от бутербродов, чтобы продлить жизнь

«Какая вообще вам продолжительность жизни интересна, качество жизни, вот от этого и отталкиваемся в питании. То есть колбаски, сыры, вся эта полуфабрикатная история — это, по сути же, еда для бедных. Объективно оно создается для тех людей, которые не могут себе позволить нормальное полноценное питание. Но это не про здоровое питание, это не про жизнь, это не про нормальную репродуктивную деятельность», — пояснил Поляков.