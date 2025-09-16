Врач Поляков посоветовал отказаться от бутербродов, чтобы продлить жизнь

Бутерброды с колбасой и сыром нужно исключать для улучшения качества и продолжительности жизни, заявил aif.ru врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
«Если мы в себя откровенно закидываем стройматериалы плохого качества, то какой дом на выходе мы получим? Можно давать организму здоровую, полноценную еду, тогда клетки будут обновляться быстро, рецепторы будут правильно работать, гормоны будут вырабатываться своевременно. А если кормить себя чем зря, то где-то стена будет прочная, а где-то хлипкая. Безопасных норм по копченым каким-то продуктам, вроде колбасы, не существует, потому что это не мясо», — отметил Поляков.
Врач подчеркнул, что рацион питания нужно выстраивать исходя из того, как хочешь выглядеть и чувствовать себя в старости.
«Какая вообще вам продолжительность жизни интересна, качество жизни, вот от этого и отталкиваемся в питании. То есть колбаски, сыры, вся эта полуфабрикатная история — это, по сути же, еда для бедных. Объективно оно создается для тех людей, которые не могут себе позволить нормальное полноценное питание. Но это не про здоровое питание, это не про жизнь, это не про нормальную репродуктивную деятельность», — пояснил Поляков.
