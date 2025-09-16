Ричмонд
В Омске рейс в Сочи задерживается на шесть часов

Самолёт авиакомпании «Россия» перенёс вылет с утра на поздний день.

Источник: Om1 Омск

В Омском аэропорту сегодня произошла задержка рейса в Сочи на шесть часов. Самолёт авиакомпании «Россия», который должен был вылететь в 7:20 утра, по новым данным, отправится только в 13:20. Все пассажиры, которые ожидали рейс, продолжают находиться в Омске.

Кроме того, задерживается и прибытие самолёта из Сочи. Вместо запланированного времени приземления в 5:40, самолёт задержится на несколько часов.

Пассажирам рекомендуется уточнять информацию у представителей авиакомпании и следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта.

