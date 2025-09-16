Глава Соцфонда сделал заявление о грядущей индексации пенсий в 2026 году

Ранее сообщалось, что для получения пенсии в размере 100 тыс. рублей необходимы значительный стаж и высокий уровень заработной платы. Для этого требуется отработать не менее 53 лет и иметь зарплату около 230 тыс. рублей. Также существует возможность увеличения пенсии за счёт участия в негосударственных пенсионных фондах. Альтернативным вариантом является работа в профессиях, предусматривающих высокие пенсионные выплаты, таких как военнослужащие или космонавты.