В субботу в Прикамье пройдет «Кросс нации-2025»

«Кросс нации» — массовое всероссийское беговое мероприятие. В этом году одновременный старт забега 20 сентября будет дан в 43 муниципальных образованиях Прикамья.
Участие бесплатное, место забега участник может выбрать самостоятельно, регистрируясь онлайн на портале «Госуслуги». Подать заявку на участие можно до 18 сентября.
Лица с ОВЗ и инвалиды могут зарегистрироваться на забег до 18 сентября по ссылке.
Дистанций в этом году пять:
— 1000 м — для лиц с ОВЗ и инвалидностью (без учета возраста),
— 1000 м — для девушек и юношей 2016 г.р. и младше,
— 2000 м — для всех желающих,
— 4000 м — для девушек и юношей 2006 г.р. и младше,
— 6000 м — для женщин и мужчин 2005 г.р. и старше.
Первых 200 прибежавших на каждой дистанции наградят фирменными футболками от Минспорта России (кроме забега на 2000 м).
Центральный забег региона пройдет в Перми на лыжной базе «Динамо». Для удобства участников в субботу, 20 сентября, по маршруту ДК им. Солдатова — лыжная база «Динамо» и обратно будут курсировать специальные автобусы с 09.00 до 15.00.
В Перми для участников «Кросса нации» будет доступна офлайн-регистрация в ДС «Орленок» — с 16 по 19 сентября с 14.00 до 19.00. Здесь же смогут получить нагрудные номера те, кто прошел онлайн-регистрацию. Номера будут выдавать и в день старта, 20 сентября, с 09.00 до 11.00 на территории лыжной базы «Динамо» (ул. Самаркандская, 2).
Участники 13 лет и младше допускаются к участию в забеге только в сопровождении родителя либо законного представителя.