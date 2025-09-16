В субботу в Прикамье пройдет «Кросс нации-2025»

В Перми для участников «Кросса нации» будет доступна офлайн-регистрация в ДС «Орленок» — с 16 по 19 сентября с 14.00 до 19.00. Здесь же смогут получить нагрудные номера те, кто прошел онлайн-регистрацию. Номера будут выдавать и в день старта, 20 сентября, с 09.00 до 11.00 на территории лыжной базы «Динамо» (ул. Самаркандская, 2).