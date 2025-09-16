Российскую гаубицу освятили прямо на позициях в Запорожской области

Российскую артиллерийскую установку осветили в Запорожской области.
Военный священник иерей Андрей Миссюра провел богослужение и освятил самоходную артиллерийскую установку «Мста-С» на одной из замаскированных позиций группировки войск «Днепр» в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.
«Техника освящается прежде всего, чтобы остановить конфликт и оградить нашу страну и наш народ от посягательств на ее святыни. Поэтому изначально этот посыл, он миротворческий — то есть остановить войну и восстановить мир», — приводит слова священника в агентстве.
Духовенство Русской Православной Церкви (РПЦ) оказывает поддержку военнослужащим, находясь с ними на передовой, участвуя в богослужениях и проводя пастырские беседы. В РПЦ подчеркивают, что ратная служба может быть спасительной для христианина при соблюдении заповедей о любви к Богу и ближним, а также готовы содействовать возрождению духовных основ воинского служения.
Ранее священнослужители Русской Православной Церкви неоднократно посещали зону спецоперации для духовной поддержки военных. Так, настоятель Спасского прихода в Соликамске Димитрий Кнышов освящал боевую технику и проводил пастырские беседы с десантниками на передовой, а также доставлял бойцам посылки от прихожан и благотворителей.