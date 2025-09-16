Российскую гаубицу освятили прямо на позициях в Запорожской области

Духовенство Русской Православной Церкви (РПЦ) оказывает поддержку военнослужащим, находясь с ними на передовой, участвуя в богослужениях и проводя пастырские беседы. В РПЦ подчеркивают, что ратная служба может быть спасительной для христианина при соблюдении заповедей о любви к Богу и ближним, а также готовы содействовать возрождению духовных основ воинского служения.