Топ-5 главных новостей в Молдове 16 сентября 2025: За чей счёт летала президентка Молдовы со всей семьёй к Папе Римскому; почему в предвыборной кампании ПАС нет ничего созидательного для Молдовы; власти пугают военными и

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 16 сентября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро вторника, 16 сентября 2025:

1. Страшилки, ложь, угрозы, репрессии, броски на татами, грязь и оскорбления: Почему в предвыборной кампании ПАС нет ничего созидательного и обнадеживающего для Молдовы.

2. И все-таки, за чей счёт летала президентка Молдовы со всей семьёй к Папе Римскому — потрачено почти 60 тысяч евро.

3. ПАС пугает военными из России в аэропорту Кишинева и превращением молдаван в «пушечное мясо», если желтые на выборах проиграют: «Технически это невозможно, это электоральные уловки, не надо наводить ужас и страх в обществе» — экс-министры обороны.

4. Дожди и всего +17 градусов: Резкое похолодание идёт в Молдову — но уже к концу недели снова жара.

5. Очередная уловка от ПАС: Экстрадиция Плахотнюка в Молдову может состояться уже 18 сентября — на неделю раньше, чем объявили власти.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

