«От отзывов бегут мурашки»: в Красноярске появился новый аудиопроменад по правобережью

Как рассказали в мэрии, спектакль-аудиопроменад создан Молодежным центром «Новые имена» и театром юного зрителя на основе реальных историй жителей правого берега, а также содержит элементы фантастической квест-игры. По сценарию, на связь со зрителями выходят двое подростков из будущего — 2048 года. Злата и Марк предупреждают об опасности: общество попадет под влияние программы по улучшению человечества, написанной с помощью искусственного интеллекта, после воздействия которой люди забывают свое детство и теряют человечность. Зрителям предстоит пройти маршрут, прожить воспоминания реальных людей и спасти будущих себя.