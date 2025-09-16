«От отзывов бегут мурашки»: в Красноярске появился новый аудиопроменад по правобережью

Совершить театрализованную прогулку можно в течение сентября по будням и в выходные.
Как рассказали в мэрии, спектакль-аудиопроменад создан Молодежным центром «Новые имена» и театром юного зрителя на основе реальных историй жителей правого берега, а также содержит элементы фантастической квест-игры. По сценарию, на связь со зрителями выходят двое подростков из будущего — 2048 года. Злата и Марк предупреждают об опасности: общество попадет под влияние программы по улучшению человечества, написанной с помощью искусственного интеллекта, после воздействия которой люди забывают свое детство и теряют человечность. Зрителям предстоит пройти маршрут, прожить воспоминания реальных людей и спасти будущих себя.
«Идея променада возникла давно и искала своего воплощения. В дальнейшем она трансформировалась в идею встречи поколений. Хотелось соединить три времени: наше настоящее, прошлое (документальные истории) и будущее, чтобы зрители смогли почувствовать воспоминания людей в прошлом, прожить свои ощущения сейчас и понять, что мы создаем будущее своими руками», — поделились авторы променада Полина и Даниил Кабалины.
«Мы проводили кастинги на роли главных героев, собирали интервью у жителей, провели серию тестовых спектаклей, и уже прошла премьера. От отзывов бегут мурашки, у нас действительно получилась ностальгическая история, основанная на реальных интервью взрослых и подростков. Уверена, будут голоса, которые вы узнаете, будут истории, которые были и у вас», — рассказал директор молодёжного центра «Новые имена» Евгения Долгова.
Ознакомиться с расписанием и записаться на променад можно по телефону 213−07−64 и в группе.