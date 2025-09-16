В Омской области прогнозируют рост числа молодёжи в ближайшие 10 лет

В Сочи стартовала Всероссийская неделя охраны труда. На территории центра Сириус собрались свыше 10 тысяч руководителей и специалистов федеральных и региональных органов власти, работодателей, представителей профсоюзных организаций, научного и экспертного сообщества. Тема форума — «Народосбережение — гарантия устойчивого развития».
В рамках форума Министр труда и социального развития Омской области Ирина Варнавская представила модель омского Кадрового центра для молодежи.
Министр отметила, что в ближайшие 10 лет прогнозируемый рост численности молодежи в регионе — 20%. Что делает эту категорию граждан основным кадровым резервом. Слова министра приводит пресс-служба регионального правительства.
Ирина Варнавская отметила, что главная задача сегодня — создать условия, чтобы молодежь выбирала Омскую область для получения образования, построения карьеры и полноценной жизни.
Ожидается, что открытие Молодежного кадрового центра в Омске поможет решить ряд актуальных проблем, таких как кадровый дефицит и создание условий для жизни без необходимости переезда в столичные города. Центр станет инструментом повышения привлекательности Омской области для молодых специалистов.
Ранее мы писали, что на создание Кадрового центра Омская область получила 55 миллионов рублей.