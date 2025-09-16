В Омской области прогнозируют рост числа молодёжи в ближайшие 10 лет

Ожидается, что открытие Молодежного кадрового центра в Омске поможет решить ряд актуальных проблем, таких как кадровый дефицит и создание условий для жизни без необходимости переезда в столичные города. Центр станет инструментом повышения привлекательности Омской области для молодых специалистов.