Экс-замначальника омского учебного центра ВДВ подал ходатайство о «досрочке»

Осужденный на 10 лет тюрьмы пытается смягчить условия отбывания наказания.

Источник: Комсомольская правда

Бывший замначальника омского учебного центра ВДВ Владислав Пархоменко, осужденный на 10 лет колонии строгого режима за обрушение казармы с курсантами, предпринял новую попытку досрочного освобождения. По информации блогера Бор55 со ссылкой на близкий к администрации ИК-6 источник, фигурант подготовил ходатайство о переводе в учреждение с более мягкими условиями содержания.

Ранее суд уже отклонил аналогичное прошение осужденного, в котором он ходатайствовал о замене неотбытой части срока принудительными работами. В отличие от Пархоменко, другой фигурант этого дела — Игорь Титарев — уже вышел на свободу по УДО после полного погашения назначенного судом штрафа. Третий участник процесса — экс-начальник производственно-технического отдела новосибирского филиала ФГУП «Спецстройинжиниринг» Григорий Годнюк — также пытался заменить оставшийся срок работами, но получил отказ суда.

Напомним, обрушение казармы в «учебке» ВДВ произошло 12 июля 2015 года. Под завалами оказались 42 призывника, 24 из которых погибли. По уголовному делу были осуждены 10 человек, включая руководство воинской части и сотрудников подрядных организаций.

Ранее «КП Омск» сообщила, что местным жителям предложили вернуть мобильный интернет за деньги.