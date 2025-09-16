Экс-замначальника омского учебного центра ВДВ подал ходатайство о «досрочке»

Ранее суд уже отклонил аналогичное прошение осужденного, в котором он ходатайствовал о замене неотбытой части срока принудительными работами. В отличие от Пархоменко, другой фигурант этого дела — Игорь Титарев — уже вышел на свободу по УДО после полного погашения назначенного судом штрафа. Третий участник процесса — экс-начальник производственно-технического отдела новосибирского филиала ФГУП «Спецстройинжиниринг» Григорий Годнюк — также пытался заменить оставшийся срок работами, но получил отказ суда.