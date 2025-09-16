Отопление начнут включать в домах жителей Канска с 17 сентября

Соответствующее распоряжение подписала глава местной администрации Ольга Витман. Для обеспечения стабильной работы системы отопления потребуется неделя. Канская ТЭЦ уже приступила к повышению параметров теплоносителя. Планомерно с 17 сентября тепло начнет поступать во все социальные объекты города и жилые дома.
График подачи тепла доведен и до сведения всех управляющих компаний. Они обязаны завершить все необходимые работы на внутридомовых системах отопления. Жилые дома так же, как и социальные учреждения, должны получить паспорта готовности к зиме. Этот документ подтверждает, что здание технически подготовлено к бесперебойному прохождению отопительного периода.
Ключевой поставщик тепла в городе — Канская ТЭЦ — полностью готова к работе в осенне-зимний режим. Энергетики завершили плановые проверки и наладку всего основного и вспомогательного оборудования. На складах теплоисточника заготовлен необходимый запас топлива для обеспечения стабильной работы станции.
Значительная работа проведена и по подготовке городских тепломагистралей. За прошедший сезон специалисты теплосетевого подразделения переложили и построили более 10 километров тепловых сетей.
Кроме того, в рамках реализации инвестиционной программы в городе ведется модернизация и замещение старых котельных. В этом году энергетики обновили три теплоисточника: это № 5 «Даурия», № 7 в районе Мелькомбината и № 15 ДСУ-5. Устаревшее оборудование там полностью демонтировали и заменили на современное и более эффективное. Это повысит надежность теплоснабжения жителей домов, прилегающих к этим котельным. Таким образом, число обновленных котельных в городе достигло десяти. Семь из них энергетики модернизировали годами ранее.
В планах компании заместить теплоисточник в поселке Строитель. Работы по выводу котельной из схемы теплоснабжения завершатся до конца текущего года. Получать тепло и горячую воду жители поселка будут от Канской ТЭЦ. Важным событием прошедшего сезона стало и подключение к горячему водоснабжению нескольких домов в зарельсовой части города. Это стало возможным благодаря замещению котельной БХЗ, строительству трубопровода длиной 8 км и наличию в домах внутренней системы трубопроводов.
Напомним, что программа комплексного обновления и развития теплосетей в Канске реализуется с 2020 года. За это время в городе было отремонтировано и реконструировано в общей сложности более 43 километров магистральных трубопроводов. Общий объем инвестиций СГК в модернизацию канской системы теплоснабжения составляет 2 миллиарда рублей, причем более половины этой суммы компания уже вложила.
Масштабные работы выполняются благодаря механизму долгосрочного тарифа, который создает условия для планового и системного инвестирования в инфраструктуру. Результаты этой работы жители города уже оценили на практике: последние две зимы прошли спокойно, без серьезных инцидентов на теплосетях.