Отопление начнут включать в домах жителей Канска с 17 сентября

Кроме того, в рамках реализации инвестиционной программы в городе ведется модернизация и замещение старых котельных. В этом году энергетики обновили три теплоисточника: это № 5 «Даурия», № 7 в районе Мелькомбината и № 15 ДСУ-5. Устаревшее оборудование там полностью демонтировали и заменили на современное и более эффективное. Это повысит надежность теплоснабжения жителей домов, прилегающих к этим котельным. Таким образом, число обновленных котельных в городе достигло десяти. Семь из них энергетики модернизировали годами ранее.