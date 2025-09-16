Судьба обвиняемого в убийстве активиста Кирка почти определена: подозреваемый признался в содеянном

Подозреваемому по делу о покушении на американского активиста Чарли Кирка предъявят обвинение в убийстве первой степени. По законам штата Юта ему грозит смертная казнь, сообщила в интервью телеканалу Fox News генеральный прокурор штата Пэм Бонди.
«Слишком рано говорить с юридической точки зрения, но, как сказал губернатор, они будут просить о смертной казни, которая очень реальна в Юте. И у них все еще есть расстрельные команды», — напомнила генпрокурор.
Бонди предполагает, что обвинения будут предъявлены либо во вторник, либо в течение этой недели.
Директор ФБР, Кэш Патель, также подчеркнул, что подозреваемый в переписке признался в своих действиях и ранее заявлял о планах совершить преступление. Бонди уточнила, что на оружии, найденном на месте преступления, были обнаружены ДНК подозреваемого.
Ранее сообщалось, что убийцу американского политика выдал священник его отца, поэтому полиции США удалось быстро его задержать.
Напомним, 10 сентября активист Кирк скончался после огнестрельного ранения, полученного во время массового мероприятия в Университете долины Юта.