Солнечно и без дождей: в республике установилось «бабье лето»

В Башкирию пришло «бабье лето».

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии установилась типичная для «бабьего лета» погода — сухая и теплая. Как пояснили синоптики республиканского гидрометцентра, антициклон пришел с севера, поэтому потепления до летних значений не предвидится.

Днем столбики термометров покажут +15..+21°, ночью опустятся до +3..+10°. В восточных районах и низинах возможны легкие заморозки до −2°. Ветер почти не ощущается, сильных порывов ждать не стоит.

Идеальные условия для сельхозработ продлятся до конца недели, после чего погода начнет меняться.

