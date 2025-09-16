Ричмонд
Осуждённый за обрушение казармы в Омске пытается выйти из колонии

Весной этого года он уже пытался заменить оставшийся срок на принудительные работы.

Источник: Om1 Омск

Омский гарнизонный военный суд в 2022 году приговорил заместителя командира 242-го учебного центра ВДВ по тылу Владислава Пархоменко к 10 годам лишения свободы за обрушение казармы, в котором в июле 2015 года погибли 24 человека. Как сообщает портал «Бор55», Пархоменко, отбывающий наказание в исправительной колонии строгого режима, вновь пытается покинуть учреждение.

По информации источников, близких к ИК-6, Пархоменко пытается перевестись в колонию с более мягким режимом. Весной этого года он уже пытался заменить оставшийся срок на принудительные работы, однако суд отклонил его просьбу.

Напомним, трагедия, в результате которой погибли 24 человека, произошла 12 июля 2015 года, когда обрушилась казарма 242-го учебного центра ВДВ. Из 24 погибших 23 военнослужащих скончались на месте, а один — в больнице. 19 человек получили травмы различной степени тяжести.