Жителям Пермского края рассказали, как действовать при атаке БПЛА

В Пермском крае напомнили, как вести себя в случае появления вражеских беспилотников. Информация об этом была опубликована в официальном Telegram-канале краевого министерства территориальной безопасности.
По данным ведомства, при сигнале об атаке дронов укрытием может служить любое подземное помещение: подвалы жилых домов и магазинов, гаражи, подземные переходы и парковки. Главное — быстро покинуть открытое пространство и найти безопасное место.
Если вы заметили БПЛА и находитесь вне опасности, следует сразу позвонить по номеру 112 и сообщить о ситуации.
Специалисты подчеркивают: не приближайтесь к дрону, не стойте в его поле зрения, не пытайтесь сбить аппарат самостоятельно. Также не рекомендуется пользоваться мобильными телефонами и радиоприборами — это может быть опасно. Более подробно о поведении при атаке БПЛА ведомство рассказало в карточках, опубликованных в телеграм-канале.
