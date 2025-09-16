Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Пермского края рассказали, как действовать при атаке БПЛА

При сигнале об атаке дронов укрытием может служить любое подземное помещение.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае напомнили, как вести себя в случае появления вражеских беспилотников. Информация об этом была опубликована в официальном Telegram-канале краевого министерства территориальной безопасности.

По данным ведомства, при сигнале об атаке дронов укрытием может служить любое подземное помещение: подвалы жилых домов и магазинов, гаражи, подземные переходы и парковки. Главное — быстро покинуть открытое пространство и найти безопасное место.

Если вы заметили БПЛА и находитесь вне опасности, следует сразу позвонить по номеру 112 и сообщить о ситуации.

Специалисты подчеркивают: не приближайтесь к дрону, не стойте в его поле зрения, не пытайтесь сбить аппарат самостоятельно. Также не рекомендуется пользоваться мобильными телефонами и радиоприборами — это может быть опасно. Более подробно о поведении при атаке БПЛА ведомство рассказало в карточках, опубликованных в телеграм-канале.

Ранее «КП-Пермь» писала, что первый случай атаки беспилотника в регионе был зафиксирован 13 сентября в городе Губаха.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше