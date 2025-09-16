В лифте омской многоэтажки установили музыку из фильма-катастрофы

Житель Омска Артем В. в соцсети «ВКонтакте» пожаловался Фонду капитального ремонта Омской области на новый лифт в многоквартирном доме. Со слов омича, претензии есть к качеству покраски, датчикам дверей, расположению зеркала, а кроме того — к звуковому сопровождению.
«Вот и нам тоже от этой конторы лифт поставили, краска в кабине царапается очень легко, а железную плиту, которая при выходе из лифта на полу лежит, рабочий в местах сварки покрасил простым баллончиком, как думаете, там, где ногами шоркают, долго краска от баллончика продержится? Музыку из фильма “Титаник” (12+ — прим. ред.) записали. Они вообще понимают, что это тема из фильма-катастрофы?
Датчики у дверей мешают с коляской закрытию дверей, уехать проблемно, если ручка не складная. Та же история с великом и другими объемными предметами, 15 см от дверей — датчик уже не дает закрыть двери, если что-то мешает! 1−5 см не могли, что ли, сделать?
Зеркало почему слева не сделали? Тот, кто делал, не думал, как жильцы будут велосипед перевозить? Колесом по зеркалу? Вот у нас такое и происходит. Слева было бы зеркало — таких бы проблем точно не было", — пишет Артем В. в своем сообщении.
Добавим, автор не уточняет, о доме по какому адресу идет речь. В омском Фонде капремонта запросили у омича эти данные, чтобы прокомментировать ситуацию.