Экс-депутату гордумы продлили арест в Свердловской области

ЕАН писал, что в июне Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 10 годам лишения свободы уже бывшего главу Дегтярска Вадима Пильникова. Он был признан виновным в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Как было установлено в суде, в 2023 и в 2024 годах Пильников получил от своего заместителя Андрея Ильина более 890 тыс. рублей, а также автомобиль Audi Q6 стоимостью 9,6 млн рублей. За это мэр Дегтярска обеспечил покровительство своему заместителю, в том числе закрыл глаза на то, что его подчиненный через доверенное лицо занимается бизнесом. Свою вину бывший глава Дегтярска полностью признал. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Автомобиль Audi конфискован в доход государства.