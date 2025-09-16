В семи районах Башкирии могут объявить режим ЧС

Аграрные районы республики понесли ущерб в 33 млн рублей из-за переувлажнения почв. Режим ЧС может быть введен в семи наиболее пострадавших муниципалитетах. Об этом сообщил вице-премьер правительства республики — министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.
По данным Минсельхоза РБ, больше всего от затяжных дождей пострадали Чишминский, Благоварский, Илишевский, Иглинский, Благовещенский, Бирский и Мишкинский районы. Сельхозкультуры погибли на площади 2,5 тыс. га.
Вице-премьер правительства Башкирии Ильшат Фазрахманов заявил, что уборочная кампания продолжается в тяжелых климатических условиях. Аграрии республики уже обмолотили 960 тыс. га (46% от плана).
Страховые компании готовы выплатить компенсации при подтверждении гибели урожая.
Напомним, в 2024 году режим ЧС вводился с 11 июля по 11 сентября на всей территории республики. Из-за дождевого паводка тогда полностью были уничтожены посевы на площади 180 тыс га, еще на 450 ты га из-за переувлажненности почвы посадки оказались частично поверженными. Пострадали 373 сельских и фермерских хозяйства. Общий ущерб аграриев превысил 3 млрд рублей. При этом в 2023 году в Башкирии наблюдалась засуха, тогда общий ущерб фермеров был оценен в 1 млрд рублей.