В семи районах Башкирии могут объявить режим ЧС

Напомним, в 2024 году режим ЧС вводился с 11 июля по 11 сентября на всей территории республики. Из-за дождевого паводка тогда полностью были уничтожены посевы на площади 180 тыс га, еще на 450 ты га из-за переувлажненности почвы посадки оказались частично поверженными. Пострадали 373 сельских и фермерских хозяйства. Общий ущерб аграриев превысил 3 млрд рублей. При этом в 2023 году в Башкирии наблюдалась засуха, тогда общий ущерб фермеров был оценен в 1 млрд рублей.