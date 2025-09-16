Ричмонд
Дни Республики Беларусь пройдут в октябре в Приморье

С 7 по 12 октября во Владивостоке состоятся Дни Республики Беларусь в Приморском крае.

Источник: Freepik

Как сообщает пресс-служба регионального министерства международных и внешнеэкономических связей, в рамках проведения Дней Республики Беларусь планируются встречи органов власти Приморского края и Могилевской области для обсуждения вопросов расширения двустороннего сотрудничества, выставка крупногабаритной техники белорусского производства, ярмарка-продажа белорусских товаров, проведение мероприятий по линии белорусских городов-побратимов Владивостока, двусторонний форум по торгово-экономическому сотрудничеству.

Кроме того, запланированы круглый стол по вопросам героико-патриотического воспитания молодежи и презентации международного молодежного патриотического проекта «Дорогами Памяти и Славы».