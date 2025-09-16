Около трех миллионов потеряла пенсионерка из Добрянки в результате звонков мошенников

Так они добиваются беспрекословного выполнения своих требований, напоминают в ГУ МВД по Пермскому краю.
62-летняя жительница п. Полазна Добрянского муниципального округа потеряла около 3 миллионов рублей, пытаясь спасти сбережения.
Сначала женщина получила в мессенджере сообщение от «бывшего главы поселка», предупреждавшее о звонке из ФСБ. Потом в мессенджере с ней связался мужчина, объяснил, что со счета пенсионерки совершена попытка перевода средств на Украину, и пообещал, что разговор продолжит «следователь ФСБ». Тут же поступил новый звонок. Звонивший рассказал, что на имя жительницы Полазны оформлен кредит на 4 миллиона рублей под залог ее квартиры и нужно спасать деньги. Завершающим стал разговор со «специалистом Центробанка». Следуя инструкциям девушки, потерпевшая в течение двух недель обналичивала свои сбережения и переводила их на «секретный счет Центробанка России», причем по разным реквизитам.
Через несколько дней пенсионерка, осознав, что ее обманули, обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере, ведется следствие.