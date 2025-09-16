Ричмонд
Около трех миллионов потеряла пенсионерка из Добрянки в результате звонков мошенников

Мошенники пользуются тем, что страх парализует рациональное мышление, и намеренно создают ситуации, вызывающие у их жертвы панику.

Источник: Freepik

Так они добиваются беспрекословного выполнения своих требований, напоминают в ГУ МВД по Пермскому краю.

62-летняя жительница п. Полазна Добрянского муниципального округа потеряла около 3 миллионов рублей, пытаясь спасти сбережения.

Сначала женщина получила в мессенджере сообщение от «бывшего главы поселка», предупреждавшее о звонке из ФСБ. Потом в мессенджере с ней связался мужчина, объяснил, что со счета пенсионерки совершена попытка перевода средств на Украину, и пообещал, что разговор продолжит «следователь ФСБ». Тут же поступил новый звонок. Звонивший рассказал, что на имя жительницы Полазны оформлен кредит на 4 миллиона рублей под залог ее квартиры и нужно спасать деньги. Завершающим стал разговор со «специалистом Центробанка». Следуя инструкциям девушки, потерпевшая в течение двух недель обналичивала свои сбережения и переводила их на «секретный счет Центробанка России», причем по разным реквизитам.

Через несколько дней пенсионерка, осознав, что ее обманули, обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере, ведется следствие.