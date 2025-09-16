Екатеринбург накрыло одеялом густого тумана утром 16 сентября

Туман в Екатеринбурге. Видео © Telegram / Злой Екатеринбург.
Судя по кадрам, которыми делятся жители высоток, из-под белого густого тумана в Екатеринбурге видно только крыши домов. О плохой видимости ночью и утром предупреждало и ГУ МЧС по Свердловской области.
Согласно данным Гидрометцентра, температура воздуха днём в Екатеринбурге поднимется до 20 , скорость ветра при этом будет в пределах 3−8 метров в секунду. Резкий перепад температур и штиль стали причиной густого тумана.
А в центре европейской части России к концу этой недели ожидается осенняя облачная погода. При этом 16 и 17 сентября температура воздуха днём останется в пределах +21…+23 градусов. Похолодание ожидают с 18 сентября.