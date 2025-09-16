Морепродукты из Авачинской губы опасны для жизни, заявили ученые

П. -КАМЧАТСКИЙ, 16 сен — РИА Новости. Камчатский филиал Тихоокеанского института географии ДВО РАН предупредил о смертельной опасности употребления морепродуктов, выловленных в Авачинской губе, до окончания навигации маломерного флота из-за токсичного «красного прилива».
«Употребление морепродуктов, выловленных в Авачинской губе, опасно для жизни до окончания навигации маломерного флота», — сообщили в Камчатском филиале Тихоокеанского института географии ДВО РАН.
Ученые зафиксировали интенсивное окрашивание воды в красный цвет в водах Авачинской губы от бухты Моховая до полуострова Завойко. Анализ проб воды показал стремительный рост численности микроводорослей Alexandrium tamarense — со 136 тысяч клеток на литр 15 июля до 18 миллионов клеток на литр в период с 17 по 25 июля.
Как пояснили специалисты, данный вид микроводорослей является продуцентом сакситоксина — мощного нейропаралитического яда, относящегося к группе паралитических токсинов моллюсков. Токсины накапливаются в организмах мидий, крабов, иглокожих и донных рыб.
Результаты исследований, полученные 4 сентября, полностью подтвердили предположения учёных о высокой токсичности морепродуктов. Установлен второй пик численности опасных микроводорослей с 27 августа по 3 сентября (1−2 миллиона клеток на литр).
«Мидии и другие гидробионты могут оставаться токсичными в течение 1−2 месяцев», — предупредили ученые.
Специалисты порекомендовали полностью исключить употребление морепродуктов из Авачинской губы до конца навигационного сезона.