Морепродукты из Авачинской губы опасны для жизни, заявили ученые

Ученые зафиксировали интенсивное окрашивание воды в красный цвет в водах Авачинской губы от бухты Моховая до полуострова Завойко. Анализ проб воды показал стремительный рост численности микроводорослей Alexandrium tamarense — со 136 тысяч клеток на литр 15 июля до 18 миллионов клеток на литр в период с 17 по 25 июля.