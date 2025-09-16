Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне в возрасте за 45 лет стали чаще искать работу

Количество резюме россиян старше 45 лет на платформе «Авито Работа» летом 2025 года выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РБК.

Россияне старше 45 лет стали чаще искать работу.

Количество резюме россиян старше 45 лет на платформе «Авито Работа» летом 2025 года выросло в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РБК.

«Число резюме от соискателей старше 65 лет увеличилось на 48%, они рассчитывали на 50 тыс. рублей», — сказано в сообщении. Отмечается, что в возрастной группе 45−64 года кандидаты указывали зарплатные ожидания на уровне 70 тыс. рублей в месяц.

Наиболее востребованными профессиями среди кандидатов от 45 до 65 лет этим летом стали фасовщик, оператор call-центра, мерчандайзер, кассир и помощник руководителя. Эксперты связывают увеличение числа резюме с общими изменениями на рынке труда и растущей потребностью россиян в дополнительном заработке.

Ранее эксперты отмечали, что за последние четыре года престиж рабочих профессий в России вырос втрое, чему способствовали рост зарплат и массовое выгорание офисных сотрудников. Интерес к производственным специальностям связан с возможностью получать осязаемый результат, четко разграничивать рабочее время, а также с нехваткой кадров.