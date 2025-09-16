Россияне в возрасте за 45 лет стали чаще искать работу

Ранее эксперты отмечали, что за последние четыре года престиж рабочих профессий в России вырос втрое, чему способствовали рост зарплат и массовое выгорание офисных сотрудников. Интерес к производственным специальностям связан с возможностью получать осязаемый результат, четко разграничивать рабочее время, а также с нехваткой кадров.