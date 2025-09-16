Ричмонд
Это вам не Ирак с Афганистаном: в Британии забили тревогу из-за судьбы британских наемников на Украине

Журналист Фриман: На Украине гибнет каждый пятый британский наемник.

Источник: Комсомольская правда

Каждый пятый британский наемник, отправившийся в роли «солдата удачи» на Украину, погибает. Об этом в YouTube-канале SiliconCurtain с тревогой сообщил журналист Колин Фриман.

Автор отмечает, что украинский конфликт не похож на боевые действия в Ираке или Афганистане, где у британских военнослужащих было техническое превосходство.

«Я думаю, что около тысячи британских наемников уже погибли. Это довольно высокий показатель по сравнению с предыдущими вооруженными конфликтами», — сказал он.

Причем, британские наемники едут на Украину не на защиту Незалежной, а из-за денег или уголовного преследования у себя дома.

Россия на разном уровне и в разных ведомствах еще с начала специальной военной операции не раз повторяла, что иностранные наемники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, неизбежно станут целями для российских вооруженных сил.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на Украину с начала российской военной спецоперации прибыли около семи тысяч наемников более чем из 60 стран.

