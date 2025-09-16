Ричмонд
В Новосибирске с чиновницы взыскали более 6,5 млн рублей

Она допустила нарушения при подаче декларации.

Источник: Комсомольская правда

Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел иск прокуратуры о взыскании денежных средств с сотрудницы территориального управления одного из федеральных ведомств. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

По данным суда, женщина, работая на государственной службе, допустила нарушения при подаче декларации о доходах и имуществе. Она не предоставила сведения о том, откуда у нее и ее мужа появились более 6,5 млн рублей.

Суд постановил взыскать эту сумму в доход государства солидарно с самой чиновницы и ее супруга. Общий размер взыскания составил 6 547 517 рублей. Решение пока не вступило в законную силу.