В Новосибирске с чиновницы взыскали более 6,5 млн рублей

Октябрьский районный суд Новосибирска рассмотрел иск прокуратуры о взыскании денежных средств с сотрудницы территориального управления одного из федеральных ведомств. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.
По данным суда, женщина, работая на государственной службе, допустила нарушения при подаче декларации о доходах и имуществе. Она не предоставила сведения о том, откуда у нее и ее мужа появились более 6,5 млн рублей.
Суд постановил взыскать эту сумму в доход государства солидарно с самой чиновницы и ее супруга. Общий размер взыскания составил 6 547 517 рублей. Решение пока не вступило в законную силу.