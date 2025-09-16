Более 550 домов в северной части Уфы остались без горячей воды

Крупная авария на сетях горячего водоснабжения оставила без ГВС жилые дома и социальные объекты в Октябрьском, Орджоникидзевском и Калининском районах Уфы. Ремонтные работы ведет компания «БашРТС».
Наиболее серьезная ситуация сложилась в Калининском районе, где без горячей воды остались 410 жилых домов. В Орджоникидзевском районе отключение затронуло 78 домов, в Октябрьском — 68 многоквартирных домов.
Под отключение попали десятки социальных объектов: школы, детские сады, поликлиники и больницы. Среди них СОШ № 124, гимназия № 111, детская поликлиника № 17 и больница № 13.
Отключения затронули улицы Уф. Шоссе, Зеленогорская, Гумилинская, Российская, б-р Тюлькина, б-р Давлеткильдиева, Р. Нуреева, Менделеева, Коммунаров, Кольцевая, Вологодская, Б. Хмельницкого, Суворова, Борисоглебская, Ушакова, Пекинская, Кольцевая, Черниковская, Машиностроителей, Первомайская, Интернациональная, Свободы, Кремлевская, Гончарова, 40 лет Октября, А. Невского, С. Вострецова, К. Хакимова, Орджоникидзе, Плеханова, Нежинская, Победы, Шумавцова, Маяковского, Архитектурная.
Аварийные службы работают на месте с 2 часов ночи. Уточнить информацию о сроках восстановления подачи воды можно по телефону диспетчерской службы «БашРТС»: 222−86−57. Ситуация находится на контроле городских служб.