Глава Соцфонда РФ Чирков сообщил, что в 2026 году пенсии индексируют два раза

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин рассказал, что граждане смогут получать пенсию в размере 100 тысяч рублей при определенных условиях. По его словам, для этого требуются заработная плата около 230 тысяч рублей и общий трудовой стаж порядка 53 лет. Он уточнил, что для назначения такой пенсии необходимо накопить 630 баллов индивидуального пенсионного коэффициента. Максимум за год можно получить 10 баллов, если доход до вычета налогов соответствует 230 тысячам рублей.