Глава Соцфонда РФ Чирков сообщил, что в 2026 году пенсии индексируют два раза

Со следующего года индексация пенсий гражданам РФ будет проходить в два этапа. Об этом сообщил глава Социального фонда России Сергей Чирков.
— Первая индексация произойдет с 1 февраля и будет касаться страховой пенсии, — рассказал он в интервью РИА Новости.
По его словам, страховая пенсия будет формироваться на уровне прошлогоднего роста цен.
Вторая индексация состоится 1 апреля. Это увеличение пенсий будет зависеть от доходов Соцфонда, которые формируются из связанных с уровнем заработных плат страховых взносов, уточнил Чирков в беседе с агентством.
Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин рассказал, что граждане смогут получать пенсию в размере 100 тысяч рублей при определенных условиях. По его словам, для этого требуются заработная плата около 230 тысяч рублей и общий трудовой стаж порядка 53 лет. Он уточнил, что для назначения такой пенсии необходимо накопить 630 баллов индивидуального пенсионного коэффициента. Максимум за год можно получить 10 баллов, если доход до вычета налогов соответствует 230 тысячам рублей.