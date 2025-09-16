Российские военные при освобождении одного из населённых пунктов в ходе специальной военной операции ликвидировали до 15 человек личного состава Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
Удар нанёс экипаж танка, которым руководил командир танкового взвода лейтенант Павел Платонов.
«В ходе выполнения боевой задачи экипажу удалось подавить три огневые позиции противника, уничтожив до 15 человек личного состава противника, что способствовало продвижению штурмового отряда и успешному освобождению населённого пункта», — говорится в сообщении.
В МО уточнили, что танкисты выполняли задачу по огневой поддержке подразделений штурмовиков. Боевая машина выдвинулась на закрытую огневую позицию, подвергаясь миномётным обстрелам со стороны ВСУ.
«Благодаря грамотным действиям экипажа танка под командованием лейтенанта Павла Платонова штурмовые подразделения успешно выполнили задачу по освобождению населённого пункта с минимальными потерями», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БПМ находилась на расстоянии около километра.