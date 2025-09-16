«Кольцо ада уже не то»: В Новосибирске открыли новую эстакаду в районе площади Энергетиков

В Новосибирске 11 сентября, начиная с 6 часов утра, вступили в силу изменения в организации дорожного движения на площади Энергетиков. Теперь автомобили, следующие из аэропорта Толмачёво в направлении Димитровского моста, направляются по открытой эстакаде в составе Левобережной развязки. То же касается и транспорта, который двигается в сторону аэропорта и Экспоцентра.