«Кольцо ада уже не то»: В Новосибирске открыли новую эстакаду в районе площади Энергетиков

Два съезда Левобережной развязки открыли в Новосибирске, теперь добраться до Экспоцентра и обратно, а также до других объектов гораздо проще.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске 11 сентября, начиная с 6 часов утра, вступили в силу изменения в организации дорожного движения на площади Энергетиков. Теперь автомобили, следующие из аэропорта Толмачёво в направлении Димитровского моста, направляются по открытой эстакаде в составе Левобережной развязки. То же касается и транспорта, который двигается в сторону аэропорта и Экспоцентра.

Стоит отметить, что маршрут из аэропорта в центр города удлинился, время в пути сократилось. Благодаря новой эстакаде водители смогут избежать ряда перекрестков, располагавшихся на площади Энергетиков.

Напомним, что ранее остановка общественного транспорта «ТЭЦ-2» была перенесена на 50 метров ближе к зданию, расположенному по адресу Станционная, 4. Согласно схеме, предоставленной региональным управлением МВД, новая эстакада, ведущая к Димитровскому мосту, даёт возможность объехать кольцевое движение на площади Энергетиков.