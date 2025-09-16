Надбавка к пенсии за стаж до 2002 года: кому положена в Татарстане

Валоризация пенсий.
До 2002 года при расчете будущей пенсии основным показателем считался трудовой стаж гражданина. Однако после реформы была внедрена страховая модель пенсионного обеспечения. С этого момента величина пенсии стала зависеть не только от продолжительности работы, но и от суммы страховых взносов, перечисляемых работодателем в Пенсионный фонд России (ныне — Соцфонд России). Фактически размер будущих выплат оказался напрямую связан с уровнем заработной платы.
С 2002 года работодатели обязаны переводить на индивидуальный пенсионный счет сотрудника 22% от его налогооблагаемого дохода. Соответственно, чем выше заработок, тем больше страховые отчисления и тем значительнее размер пенсии. В период с 2002 по 2014 год взносы фиксировались в реальном объеме, а позже была введена система пенсионных баллов.
Поскольку до 2002 года эти правила не применялись, пенсии за предыдущие годы оказались заметно ниже. Для компенсации этого несоответствия была проведена валоризация пенсионных прав: пенсионный капитал человека, работавшего до 2002 года, увеличивается на 10%.
Отдельно учитывается так называемый «советский стаж» — работа до 1991 года. За каждый полный год этого периода пенсия дополнительно повышается на 1%.
При этом из общего порядка есть исключения. Валоризация не затрагивает:
— граждан, получающих государственное пенсионное обеспечение, включая социальные выплаты;
Пример расчета пенсии.
Например, житель Татарстана работал с 1985 года, ему назначили пенсию в 25 тысяч рублей.
За стаж до 2002 года ему добавят 10% от размера пенсии, что составит 2500 рублей.
Также за каждый год работы в советский период надбавка составит по 1% = 1500 рублей.
Соответственно, итоговый размер его пенсии составит: 25000 + 2500 + 1500 = 29 тыс. рублей.