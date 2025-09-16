Надбавка к пенсии за стаж до 2002 года: кому положена в Татарстане

С 2002 года работодатели обязаны переводить на индивидуальный пенсионный счет сотрудника 22% от его налогооблагаемого дохода. Соответственно, чем выше заработок, тем больше страховые отчисления и тем значительнее размер пенсии. В период с 2002 по 2014 год взносы фиксировались в реальном объеме, а позже была введена система пенсионных баллов.