В Москве в конце сентября пройдет ежегодная конференция по IT-сфере BOOST 2025

Конференция BOOST 2025 будет проходить с 23 по 24 сентября в «Кампусе школы управления Сколково».

Источник: Комсомольская правда

В Москве в конце сентября состоится крупнейшая ежегодная конференция диджитал-агентств, студий, SaaS-продуктов и B2B — BOOST 2025.

Конференция будет проходить с 23 по 24 сентября в «Кампусе школы управления Сколково». Там на ежегодное мероприятие соберутся сотни владельцев агентств, продакшенов, SaaS-продуктов и тех, кто развивает цифровой B2B. По данным организаторов, всего ожидается тысяча участников со всей России.

Отмечалось, что BOOST является ключевой площадкой для обмена опытом, обсуждения трендов и неформального общения экспертов из IT-сферы.

В программе мероприятия запланированы семь тематических секций по ключевым направлениям, таким как управление бизнесом, продажи, управление проектами, маркетинг и PR, управление разработкой, дизайн и креатив, диджитал-маркетинг. Кроме того, ожидаются доклады, воркшопы, менти-сессии и мастер-классы от лидеров индустрии. Также для владельцев агентств пройдут закрытые мастермайнды в формате круглого стола.

Вечером участников и гостей конференции ожидают активности и нетворкинг в неформальной обстановке: барные зоны, караоке, диджей-сеты и живые выступления музыкальных групп.

Организатор BOOST и директор Partners" Сlub Петр Фадюшкин отметил, что важной ценностью для организаторов мероприятия всегда была и остается открытость.