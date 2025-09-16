В Москве в конце сентября пройдет ежегодная конференция по IT-сфере BOOST 2025

В программе мероприятия запланированы семь тематических секций по ключевым направлениям, таким как управление бизнесом, продажи, управление проектами, маркетинг и PR, управление разработкой, дизайн и креатив, диджитал-маркетинг. Кроме того, ожидаются доклады, воркшопы, менти-сессии и мастер-классы от лидеров индустрии. Также для владельцев агентств пройдут закрытые мастермайнды в формате круглого стола.