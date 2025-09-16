Туркестан получил олимпийский гребной канал: BI Group завершила строительство уникального объекта

Гребной канал расположен в административно-деловом центре Туркестана. Общая площадь его составляет около 100 гектаров, из которых зеркало воды — почти 48 гектаров. Длина основного канала достигает 2 222 метров при глубине до 4 метров, что позволяет проводить соревнования самого высокого уровня. В инфраструктуру объекта входят трибуны, эллинги для лодок, судейские вышки, благоустроенная набережная и зоны отдыха. Особое внимание при реализации проекта было уделено инженерным системам — фильтрации и аэрации воды, которые обеспечивают ее чистоту и благоприятный микроклимат.
Компания BI Group выступила генеральным подрядчиком строительства. Для нее этот проект стал одним из самых сложных в инженерном плане: гидротехнические работы, устройство геомембраны на дне, бетонирование откосов, монтаж мультимедийных систем и металлокаркасов эллингов требовали комплексного подхода. Команда проекта продемонстрировала высочайший профессионализм, обеспечив точное соблюдение сроков и стандартов, использование современных технологий и материалов, а также создание комфортной инфраструктуры для горожан и спортсменов.
Ключевым элементом объекта стала система разметки трасс Albano, сертифицированная международными федерациями FISA и ICF. Она широко применяется как в академической гребле, так и в гребле на байдарках и каноэ, поскольку позволяет всего за несколько часов перестроить дистанции под разные дисциплины. Система одновременно обеспечивает разметку и стартовое оборудование, отличается ветроустойчивым дизайном и минимальной зависимостью от изменений уровня воды. Конструкция продумана так, чтобы эксплуатация требовала минимального участия водолазов, а материалы были устойчивы к коррозии и сохраняли точность даже при сложных погодных условиях.
Появление гребного канала открывает новые перспективы для Туркестана. В сентябре 2024 года он стал площадкой Открытого Кубка Республики Казахстан по параканоэ с участием спортсменов из пяти регионов страны и Узбекистана. Турнир стал первым международным событием на новой арене, подтвердив ее готовность принимать соревнования высокого уровня. Вице-президент Международной федерации каноэ (ICF) Сесилия Фариас тогда высоко оценила значимость старта, подчеркнув, что проведение соревнований именно по параканоэ демонстрирует внимание Казахстана к людям с особыми потребностями. Завершенный объект, по заверению председателя Ассоциации по гребле и парусному спорту Туркестанской области и города Шымкента Дениса Жарменова, станет высококлассной базой подготовки спортсменов, позволит принимать международные турниры, стимулирует развитие спортивной и туристической инфраструктуры.
Этот канал — важный проект для Туркестана. Мы строили не просто спортивную арену, а объект, который объединяет спорт, отдых и экологию. Для спортсменов он открывает доступ к тренировкам по международным стандартам, для жителей — к чистой воде, зонам прогулок и озелененным территориям. Вода и зеленые насаждения создают более мягкий микроклимат и делают город комфортнее для жизни.
Запуск гребного канала завершился масштабным праздником — Turkistan Water Fest & Sky Lights. Жителей и гостей города порадовали гастрономический фестиваль, яркое фонтан-шоу, захватывающие выступления на флайбордах, показательные заезды на байдарках, множество зон развлечений для детей и взрослых, а также концерт популярных казахстанских артистов.