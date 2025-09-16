Туркестан получил олимпийский гребной канал: BI Group завершила строительство уникального объекта

Ключевым элементом объекта стала система разметки трасс Albano, сертифицированная международными федерациями FISA и ICF. Она широко применяется как в академической гребле, так и в гребле на байдарках и каноэ, поскольку позволяет всего за несколько часов перестроить дистанции под разные дисциплины. Система одновременно обеспечивает разметку и стартовое оборудование, отличается ветроустойчивым дизайном и минимальной зависимостью от изменений уровня воды. Конструкция продумана так, чтобы эксплуатация требовала минимального участия водолазов, а материалы были устойчивы к коррозии и сохраняли точность даже при сложных погодных условиях.