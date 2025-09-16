Омского чиновника оштрафовали на 50 тысяч за срыв поставок льготных лекарств

Нарушение сроков приобретения препаратов привело к уходу на отложенное обслуживание девяти тысяч рецептов. Позже работу скорректировали, было заключено 424 контракта на поставку более двух тысяч наименований медикаментов. Общая сумма товаров составила 1,8 миллиарда рублей. На сегодняшний день медикаменты в регион привозят бесперебойно.