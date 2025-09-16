Омского чиновника оштрафовали на 50 тысяч за срыв поставок льготных лекарств

Генпрокуратура РФ по СФО и прокуратура Омской области проверили жалобы на перебои с выдачей льготных медикаментов. Выяснилось, что чиновники местного минздрава несвоевременно организовали закупки. В итоге лекарства отсутствовали в конце 2024 года и в начале 2025-го. О ситуации рассказал 16 сентября канал t.me/prok_omsk.
Нарушение сроков приобретения препаратов привело к уходу на отложенное обслуживание девяти тысяч рецептов. Позже работу скорректировали, было заключено 424 контракта на поставку более двух тысяч наименований медикаментов. Общая сумма товаров составила 1,8 миллиарда рублей. На сегодняшний день медикаменты в регион привозят бесперебойно.
Начальник отдела министерства, отвечавший за закупки получил административный штраф по части 4.1 статьи 7.30 КоАП РФ в размере 50 тысяч рублей.
По инициативе прокуратуры правительство региона разработало порядок компенсации средств жителям, которым пришлось приобретать лекарства самостоятельно. Обратившимся в ведомство гражданам уже вернули понесенные расходы.
