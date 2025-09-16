Ричмонд
Путин поощрил еще троих камчатских медиков за работу во время землетрясения

Ранее Путин подписал указ о награждении орденом Пирогова 13 врачей медицинских учреждений Камчатки.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин наградил еще трех камчатских медиков за их героическую работу во время сильнейшего землетрясения с 1952 года землетрясения. Об этом сообщает официальный сайт правительства Камчатского края.

В ходе землетрясения 30 июля медицинский персонал продолжал оказывать неотложную помощь пострадавшим, несмотря на сильные подземные толчки.

В числе награжденных — врач городской больницы № 2 Мисак Арушанян, который за проявленный профессионализм и самоотверженность был удостоен почетной грамоты президента РФ. Также благодарностью президента отмечены санитарка Камчатского краевого онкодиспансера Ольга Гончарова и медсестра Елизовской районной больницы Мария Самуйленко, которые проявили героизм в трудной ситуации.

Глава региона Владимир Солодов подчеркнул, что такие проявления профессионализма и выдержки вызывают особую гордость за Камчатку. Он отметил, что не только медики, но и сотни жителей края из различных областей смогли достойно проявить мужество и выполнить свой долг в условиях сильнейших землетрясений.

Ранее Путин объявил благодарность четырём медучреждениям Курской области за профессионализм и самоотверженность в условиях чрезвычайной ситуации.

