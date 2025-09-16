Путин поощрил еще троих камчатских медиков за работу во время землетрясения

Глава региона Владимир Солодов подчеркнул, что такие проявления профессионализма и выдержки вызывают особую гордость за Камчатку. Он отметил, что не только медики, но и сотни жителей края из различных областей смогли достойно проявить мужество и выполнить свой долг в условиях сильнейших землетрясений.