В Татарстане скончалась литературовед и профессор Флера Ганиева

В Казани на 86-м году жизни скончалась известный литературовед и профессор Флера Ганиева. Она являлась одним из основателей и заместителем ректора Татарского гуманитарного университета.
Флера Акрамовна ушла из жизни после продолжительной болезни. Незадолго до этого, пять дней назад, она была выписана из медицинского учреждения. Церемония прощания состоится 16 сентября по адресу: улица Бондаренко, дом 4.
Путь в науку Флеры Акрамовны начался в 1958 году, когда она поступила на факультет татарской филологии и истории Казанского государственного университета. После успешного окончания вуза в 1962 году продолжила образование в аспирантуре.
Профессиональная деятельность Флеры Акрамовны была тесно связана с преподаванием. Она работала профессором татарской литературы в Казанском государственном университете. Значительный период её карьеры — с 1992 по 2005 год — был посвящён работе проректором в Татарском государственном гуманитарном институте.