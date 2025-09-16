Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грозы и сильный ветер ожидаются в Беларуси во вторник

МИНСК, 16 сен — Sputnik. Грозы ожидаются местами по Беларуси во вторник, днем в отдельных районах возможно усиление ветра порывами до 15−18 м/с, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +19° 3 м/с 78% 761 мм рт. ст. +19°
Источник: Sputnik.by

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман.

Ветер южный, юго-западный 4−9 м/с с порывами до 14 м/с, днем в отдельных районах порывы могут достигать 15−18 м/с. Дневная температура воздуха составит +16…+21°С, по востоку республики воздух прогреется до +24°С.

В Минске во вторник будет преобладать облачная погода, пройдут кратковременные дожди (вероятность осадков — 80−90%). Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром в белорусской столице будет +13…+15°С, днем воздух прогреется до +16…+19°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +14…+16°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.

Сильный ветер может повредить и даже обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и привести к падению деревьев.

Народные приметы на 16 сентября

16 сентября верующие вспоминали святую мученицу Домну Никомидийскую. В народе праздник получил название Домнин день.

Считалось, что в это время по деревням ходила нечистая сила, чтобы защитить жилище и хозяйство, крестьяне прибегали к обрядам. Чаще всего они использовали для этого старые лапти: их развешивали по забору или у входа во двор. По поверьям, они отпугивали злых духов, которые боялись старой обуви и обходили дом стороной.

Народные приметы:

  • если в этот день пекли пирог и он быстро румянился в печи, осень ждала сухая, а зима наступала мягкая;
  • появилось много мухоморов в лесу — к сырой и долгой осени;
  • сорока кричала у двора — ждали гостей или перемену погоды;
  • собака во дворе каталась по земле — к дождю;
  • ель шумела сильнее обычного — скоро похолодает;
  • река стала мутной без дождей — к ненастью и затяжным осадкам.