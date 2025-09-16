Грозы и сильный ветер ожидаются в Беларуси во вторник

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. Днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. В утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман.
Ветер южный, юго-западный 4−9 м/с с порывами до 14 м/с, днем в отдельных районах порывы могут достигать 15−18 м/с. Дневная температура воздуха составит +16…+21°С, по востоку республики воздух прогреется до +24°С.
В Минске во вторник будет преобладать облачная погода, пройдут кратковременные дожди (вероятность осадков — 80−90%). Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром в белорусской столице будет +13…+15°С, днем воздух прогреется до +16…+19°С, а в вечернее время столбик термометра опустится до отметки +14…+16°С.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что среди факторов опасности таких погодных условий — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Грозы могут стать причиной возникновения лесных пожаров, а также возгораний в жилых и производственных зданиях.
Сильный ветер может повредить и даже обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и привести к падению деревьев.
Народные приметы на 16 сентября
16 сентября верующие вспоминали святую мученицу Домну Никомидийскую. В народе праздник получил название Домнин день.
Считалось, что в это время по деревням ходила нечистая сила, чтобы защитить жилище и хозяйство, крестьяне прибегали к обрядам. Чаще всего они использовали для этого старые лапти: их развешивали по забору или у входа во двор. По поверьям, они отпугивали злых духов, которые боялись старой обуви и обходили дом стороной.
Народные приметы:
- если в этот день пекли пирог и он быстро румянился в печи, осень ждала сухая, а зима наступала мягкая;
- появилось много мухоморов в лесу — к сырой и долгой осени;
- сорока кричала у двора — ждали гостей или перемену погоды;
- собака во дворе каталась по земле — к дождю;
- ель шумела сильнее обычного — скоро похолодает;
- река стала мутной без дождей — к ненастью и затяжным осадкам.