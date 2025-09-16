Ричмонд
Матч «Родина» — «Факел» закончился массовой дракой

Матч 10-го тура Первой лиги между московской «Родиной» и воронежским «Факелом» завершился массовой потасовкой. Об этом сообщил «Чемпионат».

Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «Родины». После финального свистка вспыхнул конфликт между игроками и представителями обеих команд, в результате арбитр Игорь Капленков вынужден был показать несколько желтых и красных карточек, передает портал.

Конфликты во время матчей происходят нередко. Так, в начале ноября в ходе игры между футбольными клубами ЦСКА и «Спартак» игроки обеих команд устроили массовую потасовку прямо на поле во время второго тайма.

Кроме того, футбольный тренер команды «Гудауты» Алексей Приходько ударил судью Артема Петренко прямо на игровом поле в ходе матча с «Прогрестором» в Новосибирске.

Футболист клуба «Акрон» Артем Дзюба в ходе матча повалил на газон игрока армянского «Урарту» Эрика Симоняна, который оскорбил соперника и предложил ему «заткнуться».

25 июля матч сборных Аргентины и Марокко на Олимпийских играх в Париже и вовсе был прерван на два часа из-за беспорядков. Встречу доиграли при пустых трибунах. Аргентина проиграла в этом матче, что вызвало споры и негодования.

