В Перми проходит ряд общественных обсуждений

В этот же период проводятся общественные обсуждения, посвященные проектам схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, на которой находятся многоквартирные дома и входящие в состав домов объекты недвижимого имущества, расположенные на ул. Лядовской, 103, 105, 109, 111 в Мотовилихе. Изучить материалы можно на Публичном портале ИСОГД, в администрации района, на сайте городской администрации. Подать предложения и замечания можно на Публичном портале ИСОГД, в администрации Мотовилихинского района и в городском департаменте градостроительства и архитектуры.