В Перми проходит ряд общественных обсуждений

На этой неделе на Публичном портале ИСОГД города Перми проводится сразу несколько обсуждений.
С 16 по 19 сентября обсуждается проект межевания территории кадастровых кварталов 59:01:4713909, 59:01:4713910, 59:01:4713911, 59:01:4713912, 59:01:4713913, 59:01:4713914 в Индустриальном районе. Изучить материалы можно на Публичном портале ИСОГД, в администрации Индустриального района, на сайте городской администрации. Предложения и замечания примут на Публичном портале ИСОГД, в администрации Индустриального района, в городском департаменте градостроительства и архитектуры.
В эти же дни рассматривается проект межевания территории кадастровых кварталов 59:01:3911450, 59:01:3911409, 59:01:3911459 в Мотовилихе. Материалы по проекту можно изучить на Публичном портале ИСОГД, в администрации Мотовилихинского района, на сайте мэрии. Предложения и замечания можно подать на Публичном портале ИСОГД, в администрации Мотовилихинского района, в департаменте градостроительства и архитектуры.
С 16 по 19 сентября также обсуждается проект планировки территории и проект межевания территории, ограниченной зданиями на ул. Краснослудской, 3а, 5, 9, 8а, 8, ул. Лянгасова, 67б, 67а, 69а, ул. Усинской в Орджоникидзевском районе Перми. Ознакомиться с материалами можно на Публичном портале ИСОГД, в администрации Орджоникидзевского района, на сайте городской администрации. Предложения и замечания примут на Публичном портале ИСОГД, в администрации Орджоникидзевского района и в городском департаменте градостроительства и архитектуры.
В этот же период проводятся общественные обсуждения, посвященные проектам схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории, на которой находятся многоквартирные дома и входящие в состав домов объекты недвижимого имущества, расположенные на ул. Лядовской, 103, 105, 109, 111 в Мотовилихе. Изучить материалы можно на Публичном портале ИСОГД, в администрации района, на сайте городской администрации. Подать предложения и замечания можно на Публичном портале ИСОГД, в администрации Мотовилихинского района и в городском департаменте градостроительства и архитектуры.