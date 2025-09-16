Монеточке* запретили въезд в ОАЭ, Турцию и Сербию из-за антироссийских высказываний

Певице Елизавете Гырдымовой*, известной под псевдонимом Монеточка*, запретили въезд в Турцию, ОАЭ и Сербию — причиной стали ее антироссийские высказывания. Об этом во вторник, 16 сентября, рассказали в Telegram-канале Mash.
Ограничения касаются лишь тех стран, куда российские граждане могут попасть без оформления визы.
Похожая ситуация произошла у исполнителей Моргенштерна* и Верки Сердючки* — они больше не могут попасть в ОАЭ. На телеведущего Максима Галкина*, в свою очередь, власти страны наложили большой штраф, из-за чего ему пришлось отменить все концерты, уточнили в издании.
5 мая певица закрыла свое ИП, чтобы полностью оборвать все связи с Россией. За артисткой числился бизнес, специализирующийся на искусстве — оформление концертов и контрактов.
Кроме того, судебные приставы недавно начали исполнительное производство по взысканию штрафа в размере 30 тысяч рублей с певицы Елизаветы Гырдымовой*. Штраф был назначен за уклонение от выполнения обязанностей иноагента.
*Признаны иностранными агентами на территории России по решению Министерства юстиции РФ.