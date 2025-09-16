Силовики изъяли у мигранта 31 тысячу долларов в аэропорту Толмачёво

Сотрудники таможенного поста аэропорта Толмачёво в Новосибирске пресекли попытку незаконного перемещения через границу ЕАЭС наличных денежных средств на общую сумму свыше 31 тысячи долларов США в эквиваленте, которые пытался вывезти в Самарканд (Узбекистан) 37-летний иностранный гражданин. Сообщает пресс-служба Новосибирской таможни.
«При досмотре выяснилось, что в нагрудной сумке иностранца находятся 30 тыс. долларов США, а также 1 тыс. евро и 50 тыс. рублей. Таким образом, сумма незаконно перемещаемых наличных превысила 31 тыс. долларов в эквиваленте», — сообщает пресс-служба таможни.
Нарушитель был задержан при прохождении «зелёного коридора» после того, как подтвердил наличие валюты, но не задекларировал её. Новосибирской таможней возбуждено уголовное дело по ст. 200.1 УК РФ (незаконное перемещение средств в крупном размере). Владельцу будет возвращена сумма в эквиваленте 10 тысяч долларов США — разрешённый лимит без декларирования. Остальные средства изъяты, и дальнейшее решение по ним примет суд. Нарушитель пояснил, что не был знаком с правилами перемещения валюты.