Силовики изъяли у мигранта 31 тысячу долларов в аэропорту Толмачёво

Нарушитель был задержан при прохождении «зелёного коридора» после того, как подтвердил наличие валюты, но не задекларировал её. Новосибирской таможней возбуждено уголовное дело по ст. 200.1 УК РФ (незаконное перемещение средств в крупном размере). Владельцу будет возвращена сумма в эквиваленте 10 тысяч долларов США — разрешённый лимит без декларирования. Остальные средства изъяты, и дальнейшее решение по ним примет суд. Нарушитель пояснил, что не был знаком с правилами перемещения валюты.