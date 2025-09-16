В Приангарье учредят Почетный знак имени Героя Советского Союза А. П. Белобородова

Заседание комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Приангарья состоялось сегодня под председательством Виталия Перетолчина. В повестку было включено 20 вопросов. В частности, парламентарии рассмотрели проект постановления о Почетном знаке имени дважды Героя Советского Союза А. П. Белобородова.