В Приангарье учредят Почетный знак имени Героя Советского Союза А. П. Белобородова

Заседание комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Приангарья состоялось сегодня под председательством Виталия Перетолчина. В повестку было включено 20 вопросов. В частности, парламентарии рассмотрели проект постановления о Почетном знаке имени дважды Героя Советского Союза А. П. Белобородова.

Источник: ТК Город

Данная награда будет присуждаться гражданам, которые внесли большой вклад в совершенствование системы патриотического воспитания, а также за высокие результаты в реализации программ патриотического воспитания в Иркутской области, проявление патриотизма в общественной, служебной, военной и трудовой деятельности.

Согласно предлагаемому положению, правом выдвижения кандидатур на награждение обладают председатель Законодательного Собрания, Координационный и Общественный советы при региональном парламенте, Ассоциация муниципальных образований Иркутской области, а также филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Иркутской области. Почетный знак будет представлять собой нагрудный знак, к которому прилагается удостоверение.

Помимо этого, на заседании комитета были рассмотрены вопросы, касающиеся преобразования муниципальных образований, организации деятельности Законодательного Собрания, проведения конкурса среди средств массовой информации, назначений на должности мировых судей и другие. Все рассмотренные проекты постановлений и законов будут рассмотрены на ближайшей сессии регионального парламента.