В ноябре жителей Челябинской области ждут длинные выходные

Минтруд напомнил, что со 2 по 4 ноября в России будут праздничные выходные, приуроченные ко Дню народного единства. Дополнительный день отдыха приходится на понедельник, 4 ноября, так как выходной перенесли с субботы. Таким образом, со 2 по 4 ноября граждан ждут три дня подряд без работы, а затем с 5 по 7 ноября будет всего три рабочих дня.
Суббота, 1 ноября, станет сокращённым рабочим днём. По Трудовому кодексу накануне праздника сотрудники проводят на работе на час меньше.
День народного единства является государственным праздником и отмечается ежегодно 4 ноября. Он был утверждён в 2004 году федеральным законом о днях воинской славы.
Добавим, в 2026 году россиян ждут 12 дней новогодних каникул и пять трёхдневных уикендов.