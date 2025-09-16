Ричмонд
В ноябре жителей Челябинской области ждут длинные выходные

В начале ноября у южноуральцев, как и всех россиян, будет больше времени для отдыха. Три выходных дня, 2, 3 и 4 ноября, нас ожидают в связи с празднованием Дня народного единства.

Источник: Pchela.News

Минтруд напомнил, что со 2 по 4 ноября в России будут праздничные выходные, приуроченные ко Дню народного единства. Дополнительный день отдыха приходится на понедельник, 4 ноября, так как выходной перенесли с субботы. Таким образом, со 2 по 4 ноября граждан ждут три дня подряд без работы, а затем с 5 по 7 ноября будет всего три рабочих дня.

Суббота, 1 ноября, станет сокращённым рабочим днём. По Трудовому кодексу накануне праздника сотрудники проводят на работе на час меньше.

День народного единства является государственным праздником и отмечается ежегодно 4 ноября. Он был утверждён в 2004 году федеральным законом о днях воинской славы.

Добавим, в 2026 году россиян ждут 12 дней новогодних каникул и пять трёхдневных уикендов.