В ноябре жителей Челябинской области ждут длинные выходные

Минтруд напомнил, что со 2 по 4 ноября в России будут праздничные выходные, приуроченные ко Дню народного единства. Дополнительный день отдыха приходится на понедельник, 4 ноября, так как выходной перенесли с субботы. Таким образом, со 2 по 4 ноября граждан ждут три дня подряд без работы, а затем с 5 по 7 ноября будет всего три рабочих дня.