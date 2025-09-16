Омский психиатр предупредила об осенних проблемах с психикой у детей

«Невроз — это достаточно частое расстройство, которое встречается и у взрослых, но чаще всего его обнаруживают у детей. В раннем возрасте отследить невроз бывает очень сложно, но есть косвенные признаки, такие как реакция на стресс», — пояснила Мерсон.