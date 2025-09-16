Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский психиатр предупредила об осенних проблемах с психикой у детей

Названы самые распространенные расстройства, которые обостряются с приходом холодов.

Источник: Комсомольская правда

Заведующая диспансерным отделением психиатрической больницы для несовершеннолетних Ольга Мерсон рассказала о самых распространенных расстройствах у детей. Особенно заметны недомогания осенью. Рекомендации врача опубликовал 16 сентября минздрав Омской области.

«Невроз — это достаточно частое расстройство, которое встречается и у взрослых, но чаще всего его обнаруживают у детей. В раннем возрасте отследить невроз бывает очень сложно, но есть косвенные признаки, такие как реакция на стресс», — пояснила Мерсон.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности встречается реже, чем принято считать. Большинство пациентов лечатся у неврологов, а к психиатрам попадают лишь тяжелые случаи. Количество таких расстройств остается неизменным.

В подростковом возрасте могут обостриться другие проблемы — появляются различные зависимости и отклонения. Дети могут попадать под влияние плохих компаний, употреблять алкоголь или психоактивные вещества. Эксперт рекомендует ограничивать доступ в интернет и организовывать детям интересные занятия.

При малейших подозрениях на душевные расстройства специалист советует обращаться к психологу, неврологу или психиатру. Лучше всего постоянно поддерживать контакт с педиатром.

Ранее «КП Омск» сообщила, что местного чиновника оштрафовали на 50 тысяч рублей за срыв поставок лекарств льготникам.