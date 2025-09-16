Омский психиатр предупредила об осенних проблемах с психикой у детей

Заведующая диспансерным отделением психиатрической больницы для несовершеннолетних Ольга Мерсон рассказала о самых распространенных расстройствах у детей. Особенно заметны недомогания осенью. Рекомендации врача опубликовал 16 сентября минздрав Омской области.
«Невроз — это достаточно частое расстройство, которое встречается и у взрослых, но чаще всего его обнаруживают у детей. В раннем возрасте отследить невроз бывает очень сложно, но есть косвенные признаки, такие как реакция на стресс», — пояснила Мерсон.
Синдром дефицита внимания и гиперактивности встречается реже, чем принято считать. Большинство пациентов лечатся у неврологов, а к психиатрам попадают лишь тяжелые случаи. Количество таких расстройств остается неизменным.
В подростковом возрасте могут обостриться другие проблемы — появляются различные зависимости и отклонения. Дети могут попадать под влияние плохих компаний, употреблять алкоголь или психоактивные вещества. Эксперт рекомендует ограничивать доступ в интернет и организовывать детям интересные занятия.
При малейших подозрениях на душевные расстройства специалист советует обращаться к психологу, неврологу или психиатру. Лучше всего постоянно поддерживать контакт с педиатром.
