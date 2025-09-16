Отопительный сезон на Бору начнется с 22 сентября

В первую очередь к отоплению будут подключены образовательные учреждения и медицинские организации. Теплоснабжающим компаниям поручено обеспечить поэтапное включение этих объектов. Подача тепла в жилые дома, административные здания и другие объекты начнется не позднее следующего дня после завершения пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже +8 градусов.