Отопительный сезон на Бору начнется с 22 сентября

На Бору Нижегородской области отопительный сезон 2025/2026 официально стартует 22 сентября. Постановление с соответствующим решением опубликовано на сайте местной администрации.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как указано в документе, основанием для запуска системы теплоснабжения стал анализ прогноза погодных условий на ближайшее время.

В первую очередь к отоплению будут подключены образовательные учреждения и медицинские организации. Теплоснабжающим компаниям поручено обеспечить поэтапное включение этих объектов. Подача тепла в жилые дома, административные здания и другие объекты начнется не позднее следующего дня после завершения пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже +8 градусов.

Сообщалось, что 22 сентября отопление также могут начать включать в Дзержинске. А вот дата начала отопительного сезона в Нижнем Новгороде пока не определена.