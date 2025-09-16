Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В мэрии Челябинска пообещали включить отопление «по обстановке»

В Челябинске начали включать отопление в школах и больницах.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске включили отопление в четырех школах, 15 больницах, 50 детских садах и трех интернатах. В социальные учреждения тепло подают досрочно, по заявкам от руководителей.

Когда согреются батареи в многоквартирных домах, а мэрии пока не знают.

— Мониторим температуру наружного воздуха. Если в течение пяти суток среднесуточная температура будет держаться на уровне +8, будем включать отопление, — сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Александр Астахов. — Но эта норма носит рекомендательный характер, будем ориентироваться по погодной обстановке.

Остается также проблема неисправных бойлеров в домах, из-за которых не могут дать тепло. По словам Александра Астахова, бойлеры сломались в 44 многоэтажках. В 10 их удалось включить после вмешательства прокуратуры.