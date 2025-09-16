Отопление включат в жилых домах Иркутска в течение недели

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, подача тепла в соцобъекты и жилые дома запланирована начиная с 17 сентября — подключение к отоплению будет производиться поэтапно и займёт около недели. Подготовка находится на завершающем этапе.