Отопление включат в жилых домах Иркутска в течение недели

Управляющие компании Иркутска завершили подготовку к осенне-зимнему отопительному сезону и готовы подавать тепло в жилые дома.

Источник: AP 2024

Оборудование прошло все необходимые проверки и испытания. Подготовка к отопительному сезону, как правило, начинается сразу после завершения предыдущего — в мае. Поэтому все выявленные недочёты устраняют ещё летом.

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, подача тепла в соцобъекты и жилые дома запланирована начиная с 17 сентября — подключение к отоплению будет производиться поэтапно и займёт около недели. Подготовка находится на завершающем этапе.

Обязательным условием для начала отопительного сезона является установление среднесуточной температуры не выше 8 градусов тепла в течение 5 дней. По прогнозам синоптиков, такая погода в столице региона установится к 22 сентября.