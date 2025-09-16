Отопление включат в жилых домах Иркутска в течение недели

Оборудование прошло все необходимые проверки и испытания. Подготовка к отопительному сезону, как правило, начинается сразу после завершения предыдущего — в мае. Поэтому все выявленные недочёты устраняют ещё летом.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, подача тепла в соцобъекты и жилые дома запланирована начиная с 17 сентября — подключение к отоплению будет производиться поэтапно и займёт около недели. Подготовка находится на завершающем этапе.
Обязательным условием для начала отопительного сезона является установление среднесуточной температуры не выше 8 градусов тепла в течение 5 дней. По прогнозам синоптиков, такая погода в столице региона установится к 22 сентября.