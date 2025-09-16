В самовозгорании каменного угля «виноваты» микробы

По словам научного сотрудника лаборатории геохимии и рудогенеза Института природных ресурсов, экологии и криологии Сибирского отделения РАН (г. Чита) Романа Филенко, подземное горение углей известно на многих месторождениях мира. Подземные пожары могут продолжаться длительные периоды времени — месяцы, годы и даже столетия, пока не истощится тлеющий пласт. Затраты на тушение таких пожаров также велики и не всегда эффективны, так как высока вероятность возникновения новых очагов горения. Все это приводит к ощутимым экономическим издержкам и большому экологическому ущербу.