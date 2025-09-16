«Договорились легко»: Кадыров рассказал, как обманул СБУ и вернул украденного коня

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, как обманул представителей Службы безопасности Украины (СБУ) и вернул любимого коня по кличке Зазу, которого у него украли в Чехии.
По его словам, СБУ — падкая на деньги организация, поэтому ему было легко договориться о выкупе коня. Люди, которые вели переговоры о возвращении скакуна, договаривались от имени Кадырова и предложили заплатить наличными — однако после возвращения жеребца никаких денег украинцы не получили.
Глава Чечни отметил, что сейчас Зазу чувствует себя хорошо: в Европе за ним плохо ухаживали, однако ему удалось выздороветь.
— Те достаточно быстро сделали всю работу, ну, а мы не заплатили им и забрали коня, который, кстати говоря, первый из моего окружения попал под западные санкции, — рассказал Рамзан Кадыров в беседе с РИА Новости.
О краже жеребца Зазу, принадлежащего Кадырову, стало известно в 2023 году. По словам главы Чечни, конь стоил не менее 10 миллионов долларов. Из-за санкций он остался в Чехии вместе с остальным замороженным имуществом.
Сумма, которую спецслужбы Украины озвучили как оплату за возвращение коня, показалась главе Чечни смехотворной. Он отметил, что с учетом его реальной стоимости и прекрасной родословной 18 тысяч долларов оказались «сущими копейками».