«Договорились легко»: Кадыров рассказал, как обманул СБУ и вернул украденного коня

По его словам, СБУ — падкая на деньги организация, поэтому ему было легко договориться о выкупе коня. Люди, которые вели переговоры о возвращении скакуна, договаривались от имени Кадырова и предложили заплатить наличными — однако после возвращения жеребца никаких денег украинцы не получили.