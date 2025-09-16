Ричмонд
Новая уголовная статья вступила в силу в Казахстане: можно лишиться свободы на 7 лет

Сегодня, 16 сентября, вступила в силу новая статья 232−1 Уголовного кодекса РК, устанавливающая ответственность за дропперство, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Nur.kz

Министерство внутренних дел на медиапортале разъясняет, что понимается под понятием «дропперство», за которое ввели уголовную ответственность:

  • незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству; ⁠
  • осуществление незаконных платежей и (или) переводов денег, в том числе в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение.

Отмечается, что дропперство является одним из ключевых элементов в схемах интернет-мошенничества и используется для обналичивания и вывода похищенных средств.

«В зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды статья 232−1 УК предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — пояснили в ведомстве.