Новая уголовная статья вступила в силу в Казахстане: можно лишиться свободы на 7 лет

Министерство внутренних дел на медиапортале разъясняет, что понимается под понятием «дропперство», за которое ввели уголовную ответственность:
- незаконное предоставление, передача или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству;
- осуществление незаконных платежей и (или) переводов денег, в том числе в интересах третьих лиц за материальное вознаграждение.
Отмечается, что дропперство является одним из ключевых элементов в схемах интернет-мошенничества и используется для обналичивания и вывода похищенных средств.
«В зависимости от тяжести, характера действий и размера полученной выгоды статья 232−1 УК предусматривает наказание от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — пояснили в ведомстве.