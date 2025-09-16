В Новосибирске задержали несколько рейсов в Толмачево

15 сентября в аэропорту Толмачево произошли задержки нескольких рейсов. Как сообщил Telegram-канал «Инцидент Барнаул», около 30 пассажиров не смогли улететь по маршруту Новосибирск — Санкт-Петербург.
По информации источника, причиной стала техническая неисправность самолета, потребовавшая его замены. Пассажирам предложили вылететь более поздним рейсом, однако часть из них выразила недовольство и обратилась в транспортную прокуратуру.
Задержки коснулись и других направлений — в Казань и Сочи. Часть пассажиров добиралась до пункта назначения с пересадкой в Москве, а некоторые рейсы перенесли на 17 сентября.